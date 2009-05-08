Eine Woche der Abschiede

Diesen Samstag dürfen wir uns endlich von Dieter Bohlen und seinen Superstars verabschieden - obwohl das "DSDS"-Finale (diesmal: ein stimmbrüchiger Bursche mit laut Bohlen "einzigartiger" Stimme und eigenwilliger Haarpracht gegen eine Sinti mit Minderheitenbonus) sicher nicht das letzte im RTL-Castingshowformat ist . . .
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Abschied nehmen müssen wir am Donnerstag von Gil Grissom, William Petersens Alter Ego in "CSI: Las Vegas": RTL sendet die letzte Folge mit dem ewig melancholischen Chefermittler, der mir nach anfänglicher Skepsis irgendwie doch ans Herz gewachsen ist . . .
Ob es gut oder schlecht ist, dass auch "Dancing Stars" im ORF am Freitag ein Ende findet, darüber scheiden sich ja hierzulande die Geister. Wobei für "DS" vermutlich dasselbe gilt wie für "DSDS" . . .
Zu hoffen ist, dass Robert "Heinrich I." Palfrader seine TV-Audienzen wirklich im Sommer beendet. Zwar hat schon lange keine ORF-Produktion mehr so vielversprechend begonnen - mittlerweile wäre es aber witztechnisch Zeit für eine Revolution . . .