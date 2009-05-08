Eine Woche der Abschiede

Abschied nehmen müssen wir am Donnerstag von Gil Grissom, William Petersens Alter Ego in "CSI: Las Vegas": RTL sendet die letzte Folge mit dem ewig melancholischen Chefermittler, der mir nach anfänglicher Skepsis irgendwie doch ans Herz gewachsen ist . . .



Ob es gut oder schlecht ist, dass auch "Dancing Stars" im ORF am Freitag ein Ende findet, darüber scheiden sich ja hierzulande die Geister. Wobei für "DS" vermutlich dasselbe gilt wie für "DSDS" . . .



Zu hoffen ist, dass Robert "Heinrich I." Palfrader seine TV-Audienzen wirklich im Sommer beendet. Zwar hat schon lange keine ORF-Produktion mehr so vielversprechend begonnen - mittlerweile wäre es aber witztechnisch Zeit für eine Revolution . . .