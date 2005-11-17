Klingt nicht nur angenehm, die Forderung nach lebenslangem Lernen. Und dass es eine berufliche Notwendigkeit darstellt, macht die Sache auch nicht lustiger. Umso erfreulicher ist es, von einem Unternehmen zu hören, das sich dies für seine Mitarbeiter leistet und damit auch noch Erfolg hat. Das Ö1-"Radiokolleg" porträtierte am Dienstag einen steirischen Familienbetrieb der Fleischbranche, der großen Wert auf Aus- und Weiterbildung seiner 160 Mitarbeiter legt.



Dies beginnt bereits vor der Arbeitsaufnahme. Bewerber können Schnuppertage im wahrsten Sinn des Wortes absolvieren: Um zu erfahren, "wie es bei uns aussieht, wie es bei uns riecht", so die Personalverantwortliche. Für den ersten Arbeitsmonat erhält jeder neue Mitarbeiter einen Paten, der dessen erste Schritte im Unternehmen begleitet. Darüber hinaus leistet sich der Betrieb für seine Mitarbeiter neben der vorgeschriebenen fachlichen Weiterbildung eigene Personalentwicklungsseminare.



Durchaus eine Seltenheit für einen Betrieb dieser Größe - und eine wohltuende Ausnahme in Zeiten von Globalisierung, Liberalisierung und Flexibilisierung.