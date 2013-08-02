Einen Abend lang Muslim sein

Zum vierten Mal lud die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB) ihre Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner zum Fastenbrechen ins türkische Restaurant Kent auf der Gudrunstraße in Favoriten. Neben Muslimen waren auch Personen anderer Religionen und ohne religiöses Bekenntnis geladen. Für Georg Kraft-Kinz, stellvertretender Generaldirektor der RLB ist es ein Abend des Respekts und der Wertschätzung. Als Zeichen seiner Wertschätzung gegenüber dem muslimischen Glauben fastet er einen Tag im Ramadan mit. Aber nicht nur der Glauben spielte eine Rolle für seine Wertschätzung: "Ich wertschätze Sie, weil Sie, Kunden unserer Bank sind", sagte er zu den Anwesenden.