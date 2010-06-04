Einfach unglaublich

Viel häufiger treten die vagen Mutmaßungen und Zweifel auf, wenn wieder ein Profi unglaubliche Leistungen vollbracht hat. Die Unglaublichkeit ist eben ein unangenehmes Gefühl, das Erklärungen herausfordert. "Der ist ja gedopt", ist eine dieser Erklärungen, die sich dann in der Vergangenheit allzu oft bewahrheiteten. So oft, dass mittlerweile ohnehin die meisten Zuschauer der Ansicht sind, dass alle dopen. Und wenn alle dopen, wie kann dann Cancellara derart überlegen sein? Das ist eben unglaublich. Oder unglaubwürdig?