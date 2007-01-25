Eingriff durch das Schlüsselloch

"Es ist wie beim Autofahren: Mit ESP, ABS und Quattro fahren Sie ganz einfach sicherer und kommen bei Schnee auch dort rauf, wo man sonst niemals hinkommen würde", vergleicht Univ.-Prof. Wolfgang Feil, Chirurgievorstand am Evangelischen Krankenhaus-Wien, die Innovation. Dort ist das System - als einzigem Spital in Österreich - seit Dezember in Anwendung.



Im Rahmen einer Schau-Operation, bei der ein Zwerchfellbruch behoben wurde, hat der Chirurg die Handhabung demonstriert.



Dabei werden die beiden Nadelhalter durch zwei etwa 5 Millimeter kleine Löcher in die Bauchhöhle geschoben. Die am Ende sitzenden Zangen, die die Nadel halten, können vom Chirurgen von außerhalb in jegliche Richtung bewegt werden und somit die Nadel leicht in jede gewünschte Position bringen. Mithilfe einer in den Bauchraum eingeführten Minikamera werden exakte Nähte durchgeführt. Normale Nadelhalter erlauben hingegen nur geringen Spielraum. Hauptanwendungsgebiete sind Operationen im Magen-Darm-Bereich, wie Feil ausführte.



Entwickelt wurde dieses 18.000-Euro-Präzisionsinstrument von der deutschen Firma Tübingen Scientific auf Basis des Operationsroboters "Da Vinci", der vor allem in der Herzchirurgie zur Anwendung kommt.



Da das Evangelische Krankenhaus der erste Einsatzort des Systems ist - bisher wurden 15 Operationen durchgeführt -, bietet das Spital interessierten Kollegen kombinierte, theoretische und praktische Fortbildungskurse an.