Einhebung der Gebühr noch nicht möglich

Die Ambulanzgebühr sorgt abermals für Aufregung. Statt der erwarteten 4,5 Millionen Datensätze sind erst 500.000 eingelangt. Sozialminister Herbert Haupt und Gesundheitsstaatssekretär Reinhart Waneck machen den Hauptverband der Sozialversicherungsträger dafür verantwortlich, die Einhebung zu verzögern.



Der Hauptverband verweist auf die Spitäler: Viele hätten die Frist nicht eingehalten. Bis 31. Juli hätten die Krankenkassen deren Daten weiterleiten müssen. Die Rechnungslegung sei dennoch nicht gefährdet. Immerhin hätten die Vorschreibungen noch bis Ende September Zeit.