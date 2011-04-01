Einigung über Ortstafeln in Kärnten

Das erklärten Staatssekretär Josef Ostermayer (SPÖ) der Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler (BZÖ) nach den rund achtstündigen Verhandlungen. Als Basis diene das Ergebnis der Volkszählung von 2001. Tatsächlich würde das 150 bis 160 zweisprachige Ortstafeln bedeuten.



Während Zentralverbandsobmann Marjan Sturm erklärte, er trage diesen Kompromiss persönlich mit, gab sich Ratsobmann Valentin Inzko wesentlich zurückhaltender. Er habe zugestimmt, dass diese Eckpunkte den Gremien vorgelegt werden, sagte er. Auf die Frage, ob er mit der Hürde von 17,5 Prozent leben kann, sagte er: "Ich trage viele Teile mit." In den kommenden Wochen solle es noch Feinabstimmungen geben.



Die Einigung muss allerdings noch als Verfassungsgesetz im Nationalrat beschlossen werden. Ein derartiges Vorhaben scheiterte 2006.



(APA)