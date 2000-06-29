Einlagensicherung musste für Diskont-Bank-Anleger tief in die Tasche greifen

Wie Verbandspräsident und BAWAG-Generaldirektor Helmut Elsner gestern in einem Pressegespräch sagte, seien 12.000 Anträge geschädigter Kunden bearbeitet worden. Der Konkurs der Diskont Bank werde vermutlich erst Ende 2001 vollständig abgewickelt sein, erwartet Elsner. Eine Konkursquote von mindestens 70% sei realistisch.



Die Bankenaufsicht wäre bei der Oesterreichischen Nationalbank gut angesiedelt, schnitt Elsner ein aktuelles Thema an.



Der Bankenverband zählte Ende Mai dieses Jahres 51 Aktienbanken sowie 4 Spezialinstitute mit rund 17.000 Beschäftigten zu seinen ordentlichen Mitgliedern. Das heurige Jahr hat ertragsmäßig besser begonnen als 1999, als das Betriebsergebnis der Verbandsmitglieder um 9,9% auf 12,7 Mrd. Schilling sank. Im ersten Quartal 2000 gab es ein Plus von 38% auf 4,2 Mrd. Schilling. Für das Gesamtjahr wird ein Betriebsergebnis von 13,6 Mrd. Schilling erwartet. Der Wertberichtigungsbedarf ist heuer deutlich niedriger.