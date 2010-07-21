Einmal anders ist erfrischend

In die Idylle einer Mittelstandsfamilie, die einen entspannten Urlaub in ihrem Haus an der Ostsee verbringt, bricht die Macht der Gefühle, die alle Beteiligten aus ihrem eingespielten Leben reißt. Die Karten des Lebens werden neu gemischt, als sich Miriam einer Affäre hingibt und schlussendlich ihren Mann verlässt. Jener Sommer hat dieser Familie die gewohnte Sicherheit geraubt, ihr allerdings auch eine neue Freiheit geschenkt.



An alles andere als an Konventionen hält sich auch Gretchen Haase in "Doctors Diary", Dienstagabend im ORF. Mit ihrem Babyspeck ist sie die neue Bridget Jones der Serien. Mal selbstsicher, mal unsicher, in jedes Fettnäpfchen tretend, navigiert sie sich mit Witz und Mut durch die Ärzte- und Männerwelt. Ihren Prinzen hat sie schon abgehakt, eingebildete Schnösel hat sie gefressen und dennoch schreitet sie mutig - auch ohne Modelmaße oder Karriere-Touch - in ihrem Leben als Single weiter.



Lockerer als sonst gab sich auch die "ZIB" in ihrer Berichterstattung über den Aids-Kongress. Eugen Freund interviewte die Halbschwester von US-Präsident Barack Obama. "Glauben Sie, dass Sie auch gehört würden, wenn Sie nicht die Schwester des US-Präsidenten wären?", fragte Freund. "Sagen Sie es mir", antwortete sie. Erfrischend anders tut gut - im ewigen Alltagstrott.