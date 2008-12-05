Einmal geht´s noch!

Und dass der noch immer neue Sender "Austria 9" sein Programm derzeit mit wahren "Roseanne"-Orgien bestreitet, kann man nicht mehr kultig, sonder eher kauzig nennen. Alt ist immer alt, aber deshalb nicht notwendigerweise gut. Das kann sich auch der ORF zu Herzen nehmen, der uns noch immer mit "Baywatch" beglückt, obwohl diese Serie ihre beste Zeit auch schon hinter sich hat. Und wenn es auf Kabel1 noch eine einzige Kopie von "King of Queens" gibt, die nicht völlig abgenudelt ist, dann grenzt das an ein vorweihnachtliches Wunder.