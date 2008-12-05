Einmal geht´s noch!

Weihnachten ist im Fernsehen auch die Zeit der endlosen Wiederholungen. Filme, die wir schon völlig zu Recht unter den Staubschichten der 80er Jahre verschwunden sahen, werden unter Sparzwang gnadenlos hervorgekramt und dem Publikum als "Klassiker" unter die Nase gerieben. "Der weiße Hai 3" ist so ein Machwerk, das wir nie wieder sehen wollen. Auch nicht um fünf vor elf, liebe Leute von ATV!
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Und dass der noch immer neue Sender "Austria 9" sein Programm derzeit mit wahren "Roseanne"-Orgien bestreitet, kann man nicht mehr kultig, sonder eher kauzig nennen. Alt ist immer alt, aber deshalb nicht notwendigerweise gut. Das kann sich auch der ORF zu Herzen nehmen, der uns noch immer mit "Baywatch" beglückt, obwohl diese Serie ihre beste Zeit auch schon hinter sich hat. Und wenn es auf Kabel1 noch eine einzige Kopie von "King of Queens" gibt, die nicht völlig abgenudelt ist, dann grenzt das an ein vorweihnachtliches Wunder.