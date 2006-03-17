Einmal pro Woche fließt das Wasser

Mexiko-Stadt plagt eine fast teuflische Kombination aus Wasserknappheit, Überflutung und sinkendem Grundwasserspiegel. Der perfekte Schauplatz also für das derzeit dort stattfindende Weltwasserforum.



Die öffentliche Wasserversorgung in Mexiko-Stadt ist so unzureichend, dass fast alle Einwohner Wasser in Flaschen kaufen oder teure private Bewässerungssysteme nutzen. Am härtesten trifft es natürlich die Armen: Für viele gehört es zum Leben dazu, entweder kein oder nur dreckiges Wasser zu haben.



Mexiko-Stadt würde vermutlich in allen fünf Punkten durchfallen, die auf dem Weltwasserforum diskutiert werden sollen (siehe Artikel links). Da das Grundwasser größtenteils aufgebraucht ist, sackt der Boden ab, unterirdische Leitungen brechen und verursachen noch mehr undichte Stellen. Bereits jetzt werden dadurch 40 Prozent des Trinkwassers verschmutzt. Der Chef der städtischen Wasserwerke geht davon aus, dass das Grundwasser nur noch für 50 Jahre reichen wird.