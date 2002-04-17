Einrichtungs-KMU bündeln ihre Kräfte

Der Marktanteil der KMU im Einrichtungsfachhandel werde sich bei rund einem Drittel halten, Tendenz steigend, meinte Werner Anninger, Geschäftsführer der services & more GmbH gestern in einem Pressegespräch. services & more ist die Dienstleistungstochter von Garant Möbel Austria und dem Raumausstatterverband WohnUnion und zählt 173 Handelspartner. Von den insgesamt 180 bis 250 KMU in der Branche "wird jedoch rund ein Drittel die nächsten 5 Jahre nicht überleben", schätzt Anninger.



"Die einzige Chance der Betriebe zu überleben, ist es, die Dienstleistung zu perfektionieren", betont er. Potenzial gebe es am Einrichtungsmarkt überdies für spezialisierte Nischenplayer, durch Weiterbildung der Mitarbeiter oder Exklusivvertrieb. service & more fährt zudem ein Marketingprogramm, das die Kundenzufriedenheit ihrer Mitglieder erfassen und steigern soll.