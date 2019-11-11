Einsames Herz, offene Geldtasche

Im kommenden Jahr steht bei Emma Watson, Harry-Potter-Heldin und Nebenjob-Politikerin, ein einschneidendes Ereignis an. Bei ihr vielleicht sogar noch einschneidender, denn als ehemaliger Kinderstar steht man früh in der Öffentlichkeit, und diese schätzt bei Kinderstars irgendwie nicht so sehr, wenn sie erwachsen werden. Jedenfalls: Emma Watson wird 30. Ein Journalist sorgte sich, ob sie das nicht stresse, überhaupt so ganz ohne Mann und Kinder: "Wenn du nicht schon ein Zuhause geschaffen hast, einen Ehemann hast, ein Baby und du 30 wirst, aber nicht in einer unglaublich sicheren und stabilen Position in deiner Karriere bist oder du noch deinen Weg suchst... Da gibt es eben ein großes Maß an Angst", sagte Emma Watson. Und beruhigte gleich darauf, dass sie mittlerweile auch akzeptieren kann, dass sie alleinstehend glücklich ist. "Ich bin in einer Partnerschaft mit mir selbst."



Das ist jetzt auch wieder schlecht. Und zwar für den chinesischen Versandhandel. Denn nun fällt Emma Watson für den "Single’s Day" von Alibaba aus. Diesen Rabatt-Tag hat der Händlergigant für Alleinstehende ins Leben gerufen - denn was tröstet in der Einsamkeit mehr als ein wenig Shopping. Heuer hat Alibaba in den ersten 68 Sekunden des Single’s Days mehr als eine Milliarde Dollar eingenommen.



Wie man subtil mit dem Elend anderer Menschen viel Geld verdienen kann, weiß man also bei Alibaba. Dagegen kann man nur mit ein bisschen mehr Selbstpartnerschaften protestieren.