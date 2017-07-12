Einschränkung für Markt-Gastro

Wien. Neue Lebensmittelstände auf den Wiener Märkten dürfen seit 1. Juli keine Speisen und Getränke mehr anbieten. Das soll das Marktamt per Merkblatt bekannt gegeben haben, berichtet die "Presse". Im Büro von der zuständigen Stadträtin Ulli Sima wurde das gegenüber der "Wiener Zeitung" bestätigt: "Wer einen neuen Stand beantragt, darf keine Nebenrechte haben. Wir wollen damit den Wildwuchs der Gastro auf den Märkten einschränken", sagte eine Sprecherin. In bestehende Verträge werde aber nicht eingegriffen, wurde versichert. Man wolle Nahversorgung auf den Märkten und keine Gastro-Fressmeilen.