"Nehmen Sie bitte Platz, wie geht es Ihnen?", fragte der Arzt. "Schlecht", entgegnete der Patient. - "Welche Beschwerden haben Sie?" - "Alle möglichen. Ich spüre einen dumpfen Druck auf der Brust, mein Puls schlägt unregelmäßig, im rechten Ohr dröhnt es, meine Augen brennen, im Magen macht sich ein Völlegefühl breit, manchmal sticht's mich hier in der Seite und dann werde ich schwindlig." Der Arzt runzelte die Stirn: "Seit wann leiden Sie unter diesen Symptomen?" - "Seit Donnerstag, Herr Doktor." - "Was ist da passiert?" - "Meine Fernbedienung streikte plötzlich. Ließ sich nicht mehr betätigen. Folglich konnte ich nur noch einen einzigen Sender empfangen." - "Etwa gar SAT.1?" Der Arzt setzte eine besorgte Miene auf. "Stimmt genau", erwiderte der erstaunte Notfall. "Schaun Sie, ich hab die Programmzeitschrift mitgebracht: 20.15 Klinikum Berlin-Mitte - Leben in Bereitschaft, Spitalserie; 21.15 Für alle Fälle Stefanie - Sag kein Wort! Spitalserie; 22.15 alphateam - Die Lebensretter im OP: Endspiel, Spitalserie" - "Genug!", fiel ihm der Arzt ins Wort, "und Sie haben auch alle Dialoge in sich aufgenommen?" - "Selbstverständlich, es war furchtbar." - "Ja wissen Sie denn nicht", ertönte die mahnende Stimme des Mediziners, "dass einseitige Programmaufnahme ein enormes Gesundheitsrisiko ist? Na eben. Also, seien Sie vernünftig. Lassen Sie die Fernbedienung reparieren. Und bis dahin bitte strikte TV-Abstinenz!"