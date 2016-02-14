Eisige Welten - Live in Concert

Am 13.2. wurden in der Wiener Stadthalle die schönsten Aufnahmen aus der Natur gezeigt, die das Publikum durch die bewegende Begleitung von wunderbarem "City of Prague Philharmonic Orchestra" in einer bezaubernden Welt voller Harmonie entführen sollten. Leider wurde die harmonische Kontinuität des Films mit der Musik durch regelmäßigen Unterbrechungen des Moderators viel zu oft zerrissen. Es ist schade, dass dem Publikum durch unnötige Texte das unbeschreibliche Erlebnis nicht erlaubt wurde. Die gezeigten atemberaubenden Bilder sprechen für sich und das Publikum braucht keine zusätzlichen Erklärungen von Geschichten die im Film deutlich zu erkennen sind.



Man könnte eine geniale Produktion machen, dem Publikum eine Möglichkeit geben auf den Wellen der live-Musik in einer unbekannten Welt voller Schönheit einzutauchen und sie auf eigener Weise zu entdecken, zu erleben! Man könnte das Publikum durch die live-Musik in eine magische Welt mitnehmen. Man könnte...stattdessen ermöglichten die permanenten Störungen dem Publikum leider nicht sich den Geschichten der Natur zu überlassen, sich in ihrer Schönheit zu verlieren und sie in voller Perfektion zu empfangen. Sehr schade.