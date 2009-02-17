Elegant wie eine Libelle

Auf der Suche nach Vorbildern studieren die Ingenieure das Verhalten der Insekten. Dabei fallen auch biologische Erkenntnisse ab: Dass sich zum Beispiel eine Raupe prinzipiell anders bewegt als ein Wurm, ist erst den Roboterforschern klar geworden. Ebenso haben sie erkannt, dass der Flug einer Libelle so elegant und zugleich so komplex ist, dass die Techniker noch lange brauchen werden, bis sie ihn maschinell imitieren können.



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