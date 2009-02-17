Elegant wie eine Libelle

Das Magazin "Dimensionen - Die Welt der Wissenschaft" (Ö1) ist meistens sehr informativ, also hörenswert. Am Montag ging es um die Zukunft der Roboter. In vielen Bereichen ließen sich diese künstlichen Arbeitswesen effizient einsetzen, aber die Konstrukteure haben noch Probleme mit der vollen Beweglichkeit ihrer Geschöpfe.
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Auf der Suche nach Vorbildern studieren die Ingenieure das Verhalten der Insekten. Dabei fallen auch biologische Erkenntnisse ab: Dass sich zum Beispiel eine Raupe prinzipiell anders bewegt als ein Wurm, ist erst den Roboterforschern klar geworden. Ebenso haben sie erkannt, dass der Flug einer Libelle so elegant und zugleich so komplex ist, dass die Techniker noch lange brauchen werden, bis sie ihn maschinell imitieren können.
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