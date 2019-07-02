Elektro-Branche sorgt sich um Standort

Wien. (dg) "Dass ich dir bei Jobs nachfolge, hat fast schon Tradition", sagte Siemens-Chef Wolfgang Hesoun am Dienstag vor Journalisten. Er übernimmt ab Juli von Brigitte Ederer den Vorsitz beim Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI). Sie wiederum war seine Vorgängerin an der Siemens-Spitze. Ederer verabschiedete sich im Rahmen der Jahres-Bilanz nach neun Jahren als Präsidentin des FEEI, der 300 Betriebe vertritt, in die Pension. Sowohl Hesoun, als auch Ederer plädierten vor Journalisten für eine gemeinsame EU-Industriepolitik, um den globalen Herausforderungen stärker entgegentreten zu können.



Die Branche selbst entwickelte sich dank Klimadebatte, Digitalisierung und entsprechender Investitionen auch im Vorjahr positiv. Der Produktionswert ist 2018 um 8,4 Prozent auf 18,8 Milliarden Euro gestiegen. Mittlerweile ist die Elektroindustrie die zweitgrößte Branche in Österreich, erklärte Ederer. Im Zuge der Finanzkrise 2009 musste der Elektro-Fertigungsbereich große Auftragseinbrüche und einen Rückgang um fast 14 Prozent hinnehmen. Seit 2014 geht es in der Branche jedoch bergauf.

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