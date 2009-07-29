Elektroauto in Serie

Der knapp 3,40 Meter lange Viersitzer hat einen Elektromotor mit einer Leistung von 47 Kilowatt beziehungsweise 64 PS. Der Autobauer will den Wagen in den kommenden Wochen an weiteren Standorten in Deutschland zeigen.



Nach Herstellerangaben kann der 1.100 Kilogramm schwere Wagen mit einer Batterieladung 144 Kilometer weit und bis zu 130 Stundenkilometer schnell fahren. Die Batterie könne innerhalb von sieben Stunden an jeder Haushaltssteckdose geladen werden, eine Schnellladung an einer speziellen Ladestation soll etwa eine halbe Stunde dauern.



Wie viel das Auto in Europa kosten wird, konnte das Unternehmen zunächst nicht sagen. In Japan kostet der Wagen umgerechnet etwa 34.000 Euro.