Elektromotoren von Daimler und Bosch

In dem niedersächsischen Werk stellt Bosch heute schon Elektromotoren für Hybridfahrzeuge her, zu den Abnehmern gehören die Autobauer VW, Porsche und Peugeot. Neben Bosch waren Conti und Siemens als potenzielle Partner gehandelt worden.



Das Unternehmen habe seine Entscheidung "gegen die Empfehlung des Betriebsrats getroffen, Kompetenzen in Entwicklung und Produktion von E-Motoren aufzubauen", sagte Wolfgang Nieke, Betriebsratschef im Stuttgart-Untertürkheimer Motorenwerk, dem Blatt. "Wir sind damit nur zweiter Sieger."



Die Arbeitnehmervertreter befürchten, dass ein Umstieg von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf Elektroautos bei Daimler Arbeitsplätze kosten könnte. Mit dem Elektromotor hatten sie die Hoffnung verknüpft, Beschäftigung auch in neuen Antriebstechnologien zu sichern.