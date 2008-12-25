Elektronikhandel hofft auf Ansturm nach den Feiertagen

Media-Saturn setzt verstärkt auf Geschäft nach Weihnachten



"Viele Menschen entziehen sich bewusst dem Stress" - Weihnachtsgeschäft "unseren Erwartungen entsprechend"



Mit den Umsätzen vor dem Heiligen Abend zeigt sich die Metro-Tochter zufrieden. "Unser Weihnachtsgeschäft läuft bisher weitgehend unseren Erwartungen entsprechend", sagte Weise. Trotz Konjunkturschwäche sieht er sogar auf dem hart umkämpften Heimatmarkt weitere Expansionschancen. "Auch in Deutschland werden wir weiter wachsen und zum Beispiel kleinere Märkte durch größere ersetzen."



Wegen der Finanzkrise lässt Weise aber Vorsicht walten. "Es wäre im Moment nicht klug, große und schwierige Expansionen anzugehen", machte er deutlich. "Dennoch werden wir 2009 wieder stärker wachsen als die Konkurrenz."