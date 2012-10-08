"Elga darf kein Datenfriedhof werden"

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Wien. Sehr erfreut darüber, dass es eine grundsätzliche

Einigung über die Elektronische Gesundheitsakte Elga gibt, zeigte sich Thomas

Czypionka, Gesundheitsökonom am Institut für höhere Studien (IHS), im Gespräch

mit der "Wiener Zeitung".

<p class="MsoNormal">Es sei völlig klar, dass Österreich mehr Effizienz im

System – zielgerichtet auf die Patienten - brauche. Ein zentraler Punkt sei

aber, dass aus Elga kein Datenfriedhof wird. Denn 300 Befunde oder mehr, die

sich im Laufe des Lebens dort ansammeln würden, könne kein Arzt überblicken. Es

sei daher zwingend für die Sinnhaftigkeit des Systems, dass eine

Metainformation damit verbunden wird. Diese Metainformation könnte der Arzt des

Vertrauens oder der Hausarzt geben. Dieser begleite den Patienten und könne

entsprechende Informationen zusammenfassen und Links erstellen.

"Der Hausarzt

als Drehscheibe, der verwaltet und sammelt und einen Dekurs – eine

Krankengeschichte – verfasst." So müsse zum Beispiel ein Hautarzt nicht über

sämtliche Diagnosen Bescheid wissen, aber dass der Patient Diabetiker sei, wäre

eine wichtige Information. Daher sollte der Hautarzt einfach zu der

diesbezüglichen Information kommen. Jeder Facharzt sollte sich über einen

Hyperlink seine Informationen holen können. "Wenn das nicht passiert, wird Elga

ein sehr teurer Datenfriedhof", sagte Czypionka.

Ein Negativbeispiel

dafür sei England, wo das elektronische System ein Riesenfinanzloch aufgerissen

habe, aber medizinisch betrachtet nichts bringe. Positive internationale

Beispiele seien Dänemark oder Australien.