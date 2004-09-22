Eliteunis müssen wachsen

Eliteunis sind In. Ganz Alpbach scheint in ihrem Bann zu stehen. SP-Chef Alfred Gusenbauer und VP-Klubchef Wilhelm Molterer begrüßen sie, Anton Zeilinger plädiert für eine University of Excellence in Wien. Diese Forderungen sind wunderbar und für Europa und Österreich sehr notwendig.



Was tatsächlich eine Elite-uni ist, bestimmen aber weder deren Mitbegründer noch die Politik. Xerox und Scribbs Labore, die kommen und gehen wie die Internet- Blasen, wird es immer geben - und es gibt natürlich keinen Grund, warum ein solches nicht auch in Wien entstehen soll.



Harvard, Stanford und Cambridge zeichnet aber vor allem eines aus: sie haben sich im freien Markt der weltweiten Universitäten über Jahrzehnte und teilweise Jahrhunderte als die Besseren durchgesetzt.



Im Übrigen kann ich mir ein Sweatshirt mit "Scribbs", "Xerox" oder "Vienna U. of Excellence" - im Gegensatz zu "Harvard", "Stanford" oder "Cambridge" - nur schwer vorstellen.



Gernot Wagner ist Doktoratsstudent an der Harvard Universität, USA.