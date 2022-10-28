Elon Musk feuert Chefriege bei Twitter

Die Ära von Elon Musk bei Twitter hat laut Medienberichten mit Entlassungen in der Chefetage begonnen. Am Donnerstag seien etwa der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal gefeuert worden, berichteten unter anderem der Sender CNBC und das "Wall Street Journal". Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg will Musk zunächst selbst den Chefposten übernehmen. Erst mit der Zeit könnte er den Job an jemand anderen abgeben.

Die EU hat den US-Milliardär gewarnt, dass das von ihm übernommene Online-Netzwerk Twitter sich auch in Zukunft an EU-Regeln wird halten müssen. EU-Industriekommissar Thierry Breton verwies am Freitag auf erst kürzlich endgültig verabschiedete neue Regeln für Online-Plattformen, mit denen unter anderem gegen Hassbotschaften und Falschinformationen vorgegangen werden soll.

Musk will "gesunde Debatten"

Musk hatte seinen Kauf von Twitter explizit auch damit begründet, "gesunde" Debatten im Internet "über eine große Bandbreite an Überzeugungen" und ohne Zensur ermöglichen zu wollen. "Der Vogel ist befreit", erklärte der Chef des Elektroautobauers Tesla. Das Logo des Online-Netzwerks zeigt einen blauen Vogel. "In Europa fliegt der Vogel nach unseren europäischen Regeln", erklärte daraufhin Breton.

Musk ist bereits Chef unter anderem beim Elektroauto-Hersteller Tesla und seiner Weltraumfirma SpaceX. Er führt auch kleinere Projekte wie das Tunnelbau-Unternehmen Boring Company und die Forschungsfirma Neuralink, die Technologien zur direkten Vernetzung von Menschen und Computern entwickelt. Auch die für den Kampf gegen Hassrede und falsche Informationen zuständige Top-Managerin Vijaya Gadde sei unter den Entlassenen, hieß es.

Der amerikanische Geschäftsmann hatte Agrawal und die Twitter-Führung in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert. Agrawal und Segal waren in der Twitter-Zentrale in San Francisco, als der Deal abgeschlossen wurde, und wurden hinausbegleitet, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Musk deutete in seiner üblichen Manier den Abschluss der Twitter-Übernahme mit einem etwas kryptischen Tweet an. "Der Vogel ist befreit", schrieb er in der Nacht auf Freitag beim Kurznachrichtendienst ohne weitere Details. Das Twitter-Logo ist ein blauer Vogel - und Musk hatte stets betont, die Plattform von aus seiner Sicht zu starken Einschränkungen der Meinungsfreiheit zu befreien. Kritiker befürchten, dass er damit Hassrede und Hetze Vorschub leisten könnte, gegen die Twitters Teams seit Jahren ankämpfen.

Der offizielle Abschluss der Übername wurde spätestens für Freitag erwartet. Dann läuft eine vom Gericht gesetzte Frist ab, nach der es im monatelangen Streit zwischen Musk und Twitter rund um den rund 44 Milliarden Dollar (rund 44 Mrd. Euro) schweren Deal zu einem Prozess kommen würde. Eine Richterin setzte Musk und Twitter die Frist bis Freitag um 17.00 Uhr Ostküsten-Zeit (23.00 Uhr MESZ), um die Übernahme nach monatelangem Hin und Her endlich zu regeln.

Musk hatte die Übernahme selbst eingefädelt, dann aber versucht, unter Verweis auf angeblich falsche Angaben zur Zahl von Fake-Accounts bei Twitter aus dem Deal wieder herauszukommen. Twitter zerrte ihn vor Gericht - und Musk erklärte sich kurz vor Beginn des Prozesses im US-Bundesstaat Delaware bereit, Twitter zum ursprünglich vereinbarten Preis von 54,20 Dollar pro Aktie zu kaufen. Dass er dabei die Einstellung des Gerichtsverfahrens als Bedingung stellte, sorgte aber bis zuletzt noch für Unsicherheit.

"Chief Twit"

Dass Musk sich doch noch mit seiner neuen Rolle als Twitter-Besitzer abgefunden hat, zeichnet sich schon seit Tagen ab. Bereits am Mittwoch tauchte er in der Konzernzentrale in San Francisco auf und bezeichnete sich in seinem Twitter-Profil nun als "Chief Twit".

Am Freitag will er sich laut US-Medien in größerem Stil den Beschäftigten dort vorstellen. Das dürfte kein leichter Auftritt für ihn werden, nachdem Musk monatelang öffentliche Kritik am Unternehmen und dessen Führung geübt hatte und zuletzt Berichte über einen großen Stellenabbau für Verunsicherung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgten. Informationen, wonach er drei Viertel der Beschäftigten rauswerfen wolle, soll er diese Woche in der Zentrale zurückgewiesen haben.

(apa, dpa, reuters)

Eine Übersicht über mögliche Entwicklungen:

Musks Ambitionen

Twitter kämpft schon seit langer Zeit mit Problemen: Der Kurzbotschaftendienst hat nicht annähernd so viele Nutzer wie andere große Online-Plattformen und enttäuscht immer wieder mit seinen Geschäftszahlen. Musk hat angekündigt, Twitter zu neuer Größe führen zu wollen. Twitter sei "lange Zeit dahingedümpelt, hat aber ein unglaubliches Potenzial", sagte er kürzlich.

Anfang Oktober erklärte Musk, der Kauf von Twitter sei ein Schritt hin zur Schaffung von "X, der Alles-App". Vorbild könnte die chinesische App WeChat sein, die als sogenannte Super-App zahlreiche Funktionen in sich vereint.

Musk hatte im Juni gesagt, er strebe langfristig eine Milliarde Twitter-Nutzer an. Im Sommer lag die Zahl der täglich aktiven Nutzer nach Unternehmensangaben bei rund 238 Millionen.

Umbau bei Twitter

Musk machte US-Medienberichten zufolge nach dem Vollzug der Übernahme am Donnerstag gleich Tabula rasa: Er feuerte unter anderem Twitter-Chef Parag Agrawal, Finanzchef Ned Segal und Chefjuristin Vijaya Gadde. Überraschend kommt dieses radikale Vorgehen für Experten nicht: "Musk wird Direktoren einsetzen, die ihm wohlgesonnen sind, er wird ein neues Management einsetzen", hatte etwa der Juraprofessor Adam Badawi von der kalifornischen Universität Berkeley prophezeit.

Doch nicht nur Spitzenmanagern könnte es bei Twitter an den Kragen gehen: Die "Washington Post" berichtete kürzlich, Musk wolle nach einer Übernahme von Twitter fast drei Viertel der Belegschaft entlassen. Der Milliardär will demnach die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 7.500 auf rund 2.000 senken. Ein solcher Kahlschlag könnte die Fähigkeit von Twitter einschränken, Inhalte zu moderieren und Netzwerke und Daten zu schützen.

Redefreiheit und Moderation von Inhalten

Musk gibt sich als radikaler Vertreter des Rechts auf Redefreiheit. Kritiker befürchten deswegen, dass der streitbare Multimilliardär die Moderation von Inhalten etwa im Kampf gegen Hassbotschaften und Falschinformationen auf ein Minimum zurückfahren wird.

So wird erwartet, dass Musk die Verbannung des früheren US-Präsidenten Donald Trump von Twitter zurücknehmen dürfte. Der Kurzbotschaftendienst hatte Trumps Konto nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Jänner 2021 und angesichts von Befürchtungen vor weiterer Gewalt gesperrt.

Erst kürzlich veröffentlichte der für Provokationen bekannte Musk auf Twitter eine Bildmontage, die ihn, Trump und den umstrittenen Rapper Kanye West als die drei Musketiere mit gekreuzten Degen zeigt. Der wegen antisemitischer Ausfälle in Verruf geratene West will das besonders bei Rechten beliebte Netzwerk Parler kaufen, Trump hat mit Truth Social seine eigene Online-Plattform gegründet.

Später löschte Musk das Bild wieder. Solche Tweets schüren aber Befürchtungen, dass Twitter zu einer Plattform werden könnte, in der sich Rechtspopulisten und Rechtsradikale frei austoben können. Musk selbst beteuerte am Donnerstag, Twitter solle nicht zu einer "anarchischen Hölle werden, in der alles ohne Konsequenzen gesagt werden kann".