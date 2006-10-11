Elsner wieder im Krankenhaus

Laut Elsners Anwalt Wolfgang Schubert hielt der Kardiologe des Ex-Bawag-Chefs dessen Zustand nach einer Untersuchung für so bedrohlich, dass er die Einweisung in ein Krankenhaus verfügte.

Hubschrauber kreisen

Ausgelöst wurde die gesundheitliche Verschlechterung laut Schubert einerseits durch eine fiebrige Erkrankung, die sich Elsner am Wochenende zugezogen hat. Andererseits sei ein Hubschrauber - vermutlich mit Journalisten an Bord - 45 Minuten lang über dem Grundstück Elsners in Mougins gekreist und habe so beim herzkranken Ex-Bawag-Chef erhebliche stressbedingte Beschwerden ausgelöst.



Am Dienstag ist auch jenes medizinische Gutachten bei Gericht in Frankreich eingetroffen, das über die Transportfähigkeit Elsners nach Österreich entscheiden soll. Über den Inhalt des Gutachtens war bis zu Redaktionsschluss nichts bekannt. Auch Schubert konnte im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" lediglich das Einlangen des Gutachtens bestätigen, kannte aber dessen Schlussfolgerungen noch nicht.



Die Einlieferung Elsners ins Spital wurde dem Gericht in Aix-en-Provence gemeldet. Das Gericht soll bis 17. Oktober eine endgültige Entscheidung darüber treffen, ob Elsner nach Österreich ausgeliefert wird.