Elsner wollte nicht mit schlechtem Ergebnis starten

Eine Familie mit langer Gewerkschaftstradition

Die Wiederaufnahme der Geschäfte - Elsner: "Das war meine Idee" - sei mit dem damaligen AR-Chef Herbert Tumpel besprochen worden. Dieser habe, so Elsner, sicher auch den seinerzeitigen ÖGB-Präsidenten Fritz Verzetnitsch informiert. Eigentlich hätte es jeder wissen können, denn er habe die Wiederaufnahme der Spekulationsgeschäfte mit Flöttl auch im ORF-Mittagsjournal angekündigt. Tumpels Nachfolger als AR-Chef, Günter Weninger erklärte hingegen, weder in seiner ÖGB-Funktion vor 1997 noch über die Medien über die Wiederaufnahme der Geschäfte im Jahr 1995 erfahren zu haben. Auch im ÖGB sei nicht über die Spekulationsgeschäfte gesprochen worden.



Die Bank habe nicht spekuliert, sagte Elsner: "Die Bank hat finanziert." Dass Flöttl so hoch spekuliert habe, sei der Bawag nicht bekannt gewesen und auch nicht gewünscht worden. Flöttl habe immer davon gesprochen, dass das Risiko gering sei. Man habe Flöttl auch deshalb vertraut, da er aus einer sozialdemokratischen Familie mit langer Gewerkschaftstradition kam. Daher habe man nicht damit gerechnet, dass Flöttl irgendwelche Handlungen setzt, die der Gewerkschaft und ihrer Bank Schaden zufügten, so Elsner.



Johann Zwettler versuchte in seiner Einvernahme die Umstände der Wiederaufnahme der Karibik-Geschäfte zu erklären. Als Helmut Elsner 1995 den Posten als Generaldirektor angetreten habe, habe er, Zwettler, seinem neuen Chef mitgeteilt, dass das Betriebsergebnis der Bawag für 1995 laut bankinternen Hochrechnungen um 20 Prozent weniger unter jenem des Vorjahres liegen werde. Zwettler: "Elsner hat gesagt, so können wir nicht antreten." Daher habe man die Geschäftsbeziehungen zu Flöttl wieder aufgenommen.