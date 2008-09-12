Elternschule auf Radio Ö1

Das Ö1-"Radiokolleg" dieser Woche nahm sich dieser Thematik sehr einfühlsam an. Die Tipps klangen vertraut: Loben, Grenzen setzen, respektvoller Umgang und vieles mehr. All das wird gerne mit dem Satz abgetan: "Klingt ja in der Theorie sehr gut, aber die Praxis sieht anders aus." Stimmt nicht, die Praxis sieht haargenau so aus. Nur ist etwa die Einsicht, dass Kinder Respekt verdienen, eine ziemlich neue und zu vielen Eltern, Lehrern und sonst mit jungen Menschen Befassten noch nicht durchgedrungen.