Elternteilzeit: Marek will Männer ins Boot holen

Das Institut für Familienforschung unter Leitung von Wolfgang Mazal hat eine erste Evaluierung vorgenommen: 13 Prozent aller Personen, die laut Arbeitsrecht die Möglichkeit zur Elternteilzeit hätten, nützen sie auch. Absolute Zahlen liegen nicht vor. Allerdings sind 86 Prozent der teilzeitarbeitenden Elternteile Mütter und nur 14 Prozent Väter. Dennoch sei der Männer-Anteil recht hoch im Vergleich zum Kindergeldbezug, den nur vier Prozent der Männer in Anspruch nehmen.



Dieses positive Instrument funktioniere aber nur dort, wo die Rahmenbedingungen stimmen, betont Mazal. "Das ist die Kinderbetreuung unter drei Jahren. Und das sind Nachmittagsöffnungszeiten von solchen Kinderbetreuungseinrichtungen. Hier sind viele gefordert, das muss ein gesellschaftliches Anliegen werden, auch die Rahmenbedingungen zu erzeugen."



Absetzbarkeit fürbetriebliche Betreuung



Staatsekretärin Christine Marek will daher betriebliche Unterstützung für Kinderbetreuung steuerlich begünstigen. Und sie will vor allem die qualifizierte Teilzeit forcieren und so die Männer mit ins Boot holen. Denn Unternehmen hätten größere Vorbehalte, Mitarbeiter in Leitungsfunktionen in Teilzeit gehen zu lassen. Aber die Erfahrung zeige, dass es kreative Lösungen gebe. Deshalb will Marek sowohl in den Betrieben als auch bei Eltern Teilzeitarbeit stärker ins Bewusstsein rufen.



Was die geringe Anzahl der Männer betrifft, sei das eine Frage des Einkommens. Aber die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen sei in erster Linie auf Sozialpartnerebene zu lösen. Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern will Marek nicht verpflichten. Das könne nur freiwillig funktionieren. Und in vielen Betrieben gebe es entsprechende Betriebsvereinbarungen.



Auch die Zuverdienstgrenze, die ja nur während des Bezugs von Kindergeld gilt, will Marek nicht ändern. Diese sei zuletzt ohnedies erhöht worden.



Die Familiensprecherinnen von SPÖ und Grünen, Andrea Kuntzl und Sabine Mandak, fordern ein Recht auf Teilzeit für alle Eltern, also auch für jene, die in kleinen Betrieben beschäftigt sind. Kuntzl fordert außerdem eine Arbeitszeitgrenze statt einer Zuverdienstgrenze.