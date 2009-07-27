Emanzipation vom russischen Nachbarn

Die Unabhängigkeit Estlands, Lettlands und Litauens 1990 hatte nicht nur neue Grenzen zur Folge, sondern auch den Niedergang der Industrie: Dort fanden1989 fast 40 Prozent der Beschäftigten Arbeit, 2008 waren es nur 15 Prozent.



Nach der Abspaltung gelang es den Balten zwar hie und da industriell Fuß zu fassen - etwa in der Textil- oder Holzverarbeitung - eine exakte Industriepolitik fehlte jedoch. "Industriepolitik zu betreiben hieß, etwas in ausländische Hände zu verkaufen, ohne eine Strategie zu haben", resümiert der Baltikum-Experte Sebastian Leitner vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche.



Zerfall der Industrie



Den wirtschaftlichen Neustart Anfang der 1990er bremsten auch politische Konflikte: Lettland und Estland verweigerten den im Land lebenden Russen - rund einem Drittel der Bevölkerung - die Staatsbürgerschaft, Moskau reagierte mit Sanktionen. Auf estische und lettische Importe verhängte man den doppelten Zoll. Die Gas- und Ölleitungen durchs Baltikum - ehemals wichtigstes Verteilerzentrum der UdSSR - wurden großteils abgedreht. Die Einnahmen aus Durchleitungsgebühren sowohl für die Transporteure als auch für den Staat reduzierten sich erheblich.



Der EU-Beitritt 2004 verstärkte im Baltikum einen Trend, der sich schon seit der Unabhängigkeit abzeichnete: Direktinvestitionen ausländischer Firmen. Diese flossen jedoch nicht in die Autozulieferindustrie wie in vielen osteuropäischen Staaten, sondern in den Dienstleistungssektor (Banken-, Immobilien- und Handelsgeschäfte). Dennoch kamen den baltischen Ländern die Arbeitskräfte abhanden: Denn mit der EU-bedingten Öffnung der Arbeitsmärkte in Schweden, Irland und Großbritannien setzte eine bis dato ungekannte Arbeitsmigration ein. Die Folge: Die Arbeitslosenquote erreichte den Tiefstpunkt, die lokalen Firmen mussten Löhne in Rekordhöhe zahlen, um die Beschäftigten im Land zu halten.