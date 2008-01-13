EMI baut 2000 Stellen ab

Guy Hands, der das Musiklabel im August 2007 mit seinem Investmentfonds Terra Firma übernommen hat, will seine Sanierungspläne am Dienstag vorstellen. Der Vorabbericht zeigt, dass er den begonnenen harten Sparkurs fortsetzen will.



Dass für die Fehlentscheidungen des Managements - Stichwort: Verschlafen des Onlinemarkts - nun die Mitarbeiter und Kreativen büßen müssen, hat den britischen Sänger Robbie Williams auf den Plan gerufen. Der findet, Hands benehme sich wie ein "Plantagenbesitzer". Sein Manager Tim Clark sagte der Times, Williams werde sein neues Album nicht an EMI ausliefern. Daran denken nach Angabe ihres Managers auch Coldplay.



Mit Robin Williams würde EMI einen der wichtigsten Künstler verlieren, von dem das Unternehmen bereits an die 70 Millionen CDs verkauft hat.