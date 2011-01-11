Empathischer Zynismus

Tatsächlich lebt die am Montag auf ORF eins erstmals im deutschsprachigen Raum und dankenswerterweise im Zweikanalton ausgestrahlte Serie zuvorderst von ihrer Hauptfigur. Verkörpert von Edie Falco (u.a. bekannt aus dem HBO-Klassiker "The Sopranos"), mag diese berufsbedingt zwar reichlich zynisch sein. Für die vom Leben Gebeutelten ist aber nicht nur im Notfall Empathie vorhanden.



Wer angesichts der Verortung Nurse Jackies im Genre der Krankenhausserie (und dessen Hang zur Gefühlsduselei) schreiend davonlaufen möchte, wird von der Produktion des Pay-Channels Showtime ("Dexter", "Californication".. .) durch einen alternativen Zugang an Bord geholt. Wie auch der böse, alte Dr. House greift auch Jackie zu Drogen, wenn der Tag wieder einmal verspricht, im besten Falle schlecht zu werden. Die Unterhaltung einer Sex-Beziehung mit dem Medizinmann des Krankenhauses dürfte für Jackie also zumindest toxische Glückseligkeit verheißen.



Zuhause bei Mann und Kind folgt dann das Stoßgebet: "Mach mich gut, Gott. Aber noch nicht jetzt!" Die emanzipatorische Tendenz des US-Fernsehens: Früher waren nur wir Männer Schweine.