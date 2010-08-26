Empörung über Sarrazins Migranten-Diffamierung

"Die kulturelle Fremdheit muslimischer Migranten könnte relativiert werden, wenn diese Migranten ein besonderes qualifikatorisches oder intellektuelles Potenzial verhießen. Das ist aber nicht erkennbar", schreibt Sarrazin in seinem neuen Buch, das am Montag erscheint. Titel: "Deutschland schafft sich ab". Bei Migranten aus dem Nahen Osten spielten "auch genetische Belastungen - bedingt durch die dort übliche Heirat zwischen Verwandten - eine erhebliche Rolle und sorgen für einen überdurchschnittlich hohen Anteil an verschiedenen Erbkrankheiten."



Im Frühjahr schon hatte der SPD-Ortsverein im Berliner Stadtteil Wedding versucht, Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Ende März hat daraufhin eine Schiedskommission der Partei darüber beraten. In einem Interview mit der Kulturzeitschrift "Lettre International" im Herbst hatte sich der ehemalige Finanzsenator Berlins abfällig über Zuwanderer geäußert. Doch die Volkspartei SPD, so die Schiedskommission, müsse solche provokanten Äußerungen aushalten.



Rauswurf gefordert



Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist entrüstet, Grüne und Linke fordern Sarrazins Ablösung in der Bundesbank. Dort hat sein Chef, Axel Weber, Sarrazins Kompetenzen bereits 2009 eingeschränkt.



Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) spricht von einem "Problem", über das die Bundesbank nachdenken müsse. Entlassen kann Sarrazin allerdings nur Bundespräsident Christian Wulff auf Antrag des Bundesbankvorstandes. Dieser müsste einen solchen Schritt mit "schweren Verfehlungen" begründen.



Der Zentralrat der Juden in Deutschland empfahl Sarrazin, zur NPD zu wechseln, dann sei die Lage klarer. Die rechtsradikale Partei zeigte sich denn auch begeistert von Sarrazins Buch.