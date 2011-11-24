Ende der Romantik

Eigentlich ist es ein bisschen schade. Die englische Premier League überlegt die Einführung der Torlinientechnologie mit der kommenden Saison. Entschieden ist zwar noch nichts, über kurz oder lang wird sich diese Technologie aber durchsetzen und dem Fußball damit wieder ein kleines Stück Romantik nehmen.



Keine Diskussionen mehr, ob der Ball jetzt wirklich über der Linie war, keine Graubereiche mehr, einfach nur Tor oder kein Tor. Andererseits ist das nur konsequent. Auf höchstem Niveau ist der Fußball mittlerweile derart technisiert, dass es absurd wäre, in der entscheidendsten Frage der Sportart auf die Technik zu verzichten. Wenn die Laufdistanz und -wege der Spieler mittels Chip analysiert werden, wäre es absurd, bei der immer noch entscheidenderen Frage nach Toren auf Chips zu verzichten.