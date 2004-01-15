Ende eines Attentäters

Bei seiner Festnahme trug der Prager Pensionist einen Rucksack mit selbst gebasteltem Sprengstoff. Er versuchte Selbstmord zu begehen, wurde dabei schwer verletzt und ins Prager Militärspital eingeliefert.



Serientäter



Am folgenden Dienstag erklärte Polizeipräsident Jiri Kolar auf einer Pressekonferenz, dass der vermeintliche Attentäter schon zuvor zweimal das Versöhnungsdenkmal beschädigt habe, zudem mache man ihn für ein Sprengstoffattentat auf ein Denkmal eines deutschen Sängers sowie auf das Prager Denkmal für die Opfer des Kommunismus verantwortlich; Insgesamt könne man seine Täterschaft in zwölf Fällen eindeutig belegen.



Verletzungen erlegen



Schwierig wird es werden, über diese Attentate vollständige Gewissheit zu erlangen. Wie der tschechische Rundfunksender Radio Prag berichtete, starb der 68-jährige Pensionist am Sonntag, dem



10. Jänner, zwei Wochen nach seiner Einlieferung, im Prager Militärspital. Auf Grund seiner schweren Verletzungen konnte er vorher von den Behörden kein einziges Mal zu den Sprengstoffattentaten verhört werden.