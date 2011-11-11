Endspurt bei Don Gil

Wien. Der Verkauf der Vermögenswerte der insolventen Textilhandelskette Don Gil (35 Millionen Euro Verbindlichkeiten) geht in den Endspurt. Laut Don Gil-Rechtsanwältin und Sanierungsexpertin Ulla Reisch sollten bis Mitte nächster Woche die Angebote für das "Don-Gil-Paket", sprich für die Marken und die Bestandsverträge der fast 30 Filialen, beim Insolvenzverwalter Günther Hödl vorliegen. Denn am Mittwoch tagt laut Kreditreform der Gläubigerausschuss.



"Es ist bis Mittwoch alles offen, denn Anbote werden bis Mittwoch angenommen", sagte Reisch zur "Wiener Zeitung". "Die Interessenten, die alles nehmen, werden sicher einen Vorteil haben. Außer: Ein Angebot für einzelne Filialen ist so hoch wie das für das Gesamtpaket." Demnach gibt es verschiedene Interessenten für bestimmte Standorte, aber das ist nach Angaben der Firmenanwältin derzeit "uninteressant". Indes kommt laut Reisch ein Gesamt-Angebot von Schöps um Jamal Abdul Hadi Al-Wazzan und Joachim Knehs; AKV-Experte Wolfgang Hrobar weiß bisher nur von einer Absichtserklärung von Schöps. Reisch rechnet auch mit einem Angebot von Kleider Bauer (Peter und Werner Graf). "Es liegt aber von Kleider Bauer noch keines vor, aber man will Don Gil haben." Vor der Deadline soll Kleider Bauer nochmals bei Hödl vorsprechen und konkrete Zahlen legen.



Neben einem Italiener, der auf den gesamten Mariella Burani Fashion Network-Konzern, Mutter von Don Gil, spitzt, hat auch der börsenotierte italienische Benetton-Konzern aus Ponzano bei Treviso beim Insolvenzverwalter angeklopft. Branchenkenner gehen davon aus, dass die Veneter nur an den Top-Innenstadt-Lagen in Wien interessiert sind, aber wahrscheinlich kein Gesamtangebot legen werden.



Zu den Top-Standorten von Don Gil und Don Gil Donna zählen die Filiale in der Wiener Kärntnerstraße 14, Naglergasse 2, die Seilergasse 12 und die Mariahilfer Straße 83. Zu den Filial-Interessenten soll laut Hrobar Boss zählen. Auch eine deutsche Damenmoden-Kette mischt mit. "Gerry Weber interessiert sich, hat noch aber kein Angebot abgegeben", sagt Reisch. Offen ist, was der Verkauf einspielen wird. Laut Insidern sollen drei bis fünf Millionen Euro Erlös erzielt werden.