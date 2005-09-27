Endspurt - und dann Beginn

Signale der Beunruhigung kommen indes aus der Türkei selbst. So trommelte der türkische Nachrichtensender NTV gegen die bisherigen Ergänzungen der EU-24. Diese seien für Ankara inakzeptabel. Vor allem ein Passus der eine "verbündete Position" der Türkei mit allen EU-Staaten in internationalen Organisationen verlangt, wurde angeprangert. Das ziele auf das bisher stets gegen den NATO-Beitritt Zyperns eingebrachte Veto aus Ankara ab. Kritisiert wurde auch der Wunsch der EU nach praktischer Umsetzung der erweiterten Zollunion der Türkei mit allen EU-Ländern inklusive Zypern.



Unruhige Konferenz



Befremden löste in Diplomatenkreisen der Zeitpunkt des Fernsehberichts aus. So habe es in den letzten Tagen keine Veränderungen im Verhandlungsrahmen gegeben. Der Punkt zur "Koexistenz in internationalen Organisationen" befinde sich allerdings tatsächlich in dem vorläufigen Entwurf.



Unruhig verlief auch die so genannte Armenier-Konferenz am Wochenende in Istanbul, die nach zweimaligem richterlichen Verbot unter heftigen Protesten doch stattfand. Hunderte Demonstranten beschimpften die Veranstalter und Teilnehmer als "Verräter", von denen einige - entgegen der offiziellen Linie Ankaras - die gezielte Tötung hunderttausender Armenier im Zuge des Zusammenbruchs des Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg für möglich halten.