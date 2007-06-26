Energie-AG-Börsegang wohl im nächsten Februar

Unterdessen kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die EAG im Februar nächsten Jahres an die Börse gehen wird. Denn die Frist von der Bilanz-Vorlage bis zum Börsegang muss mindestens 135 Tage betragen. Die nächste ordentliche Bilanz legt die EAG am 30. September vor.



Gleichzeitig mit dem Börsegang soll die EAG eine Kapitalerhöhung durchführen. Deren Ausmaß ist noch offen; in Unternehmenskreisen wird ein Ausmaß von 1:3 oder 1:4 als realistisch bezeichnet. Die Kapitalerhöhung könnte demnach zwischen 200 und 300 Mio. Euro an frischem Kapital einbringen.

Unternehmen

zwei Mrd. Euro wert



Der gesamte Unternehmenswert der Energie AG wird auf etwa 2 Mrd. Euro geschätzt. 51 Prozent sollen in der Hand des Landes bleiben, 40 Prozent sollen an die Börse gebracht werden. Bis zu 5 Prozent sollen an die Mitarbeiter gehen, wobei sie die Aktien um 15 Prozent billiger erhalten sollen. Außerdem will ihnen das Unternehmen den Steuerfreibetrag von 1450 Euro für Mitarbeiterbeteiligungen zugute kommen lassen.



Am 5. Juli stimmt der Landtag über den Börsegang der EAG ab.