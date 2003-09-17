EnergieAllianz sucht neuen Geschäftsführer

Im heutigen Amtsblatt der "Wiener Zeitung" wird die Funktion eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin der EnergieAllianz Austria GmbH ausgeschrieben, dessen bzw. deren Tätigkeit "die kaufmännische und technische Führung mit einem anderen Geschäftsführer" umfasst. Grund für die Ausschreibung: Der Vertrag von Paul Jankowitsch, einem der beiden Geschäftsführer der EnergieAllianz, läuft mit Anfang Oktober aus und wird nicht mehr verlängert. Jankowitsch genieße nicht mehr das Vertrauen der EVN, heißt es in der Branche. Ob der 2004 auslaufende Vertrag seines von der Wienenergie eingesetzen Kollegen, Eduard Uhl, verlängert wird, ist noch offen.



Die EnergieAllianz Austria GmbH ist die gemeinsame Vertriebsgesellschaft der sechs österreichischen Energiedienstleister Wienenergie, EVN, Energie AG, LINZ AG und



BEWAG.