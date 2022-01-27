Die Energiepolitik darf keine Fußnote der Klimapolitik werden", hieß es anlässlich der Präsentation einer Studie der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) vor Journalisten am Donnerstag in Wien. Knapp 1.000 Betriebe quer durch die Branchen wurden befragt.



Österreichs Unternehmer, insbesondere jene aus den energieintensiven Industriesektoren wie Papier, Stahl und Chemie, sehen düstere Zeiten auf sich zukommen. Mehr als die Hälfte der energieintensiven Industriebetriebe gibt für 2022 Strom-Mehrkosten von über 75 Prozent an, ein Viertel sogar über 200 Prozent.



Die Energiepreise steigen derzeit besonders kräftig, die Ukraine-Krise erschwert die Gas-Importe und die Rohstoffe verteuern sich stetig. Hinzu komme, dass die Klimapolitik das alles noch verschärfe, meinen die Unternehmen.

Bangen um Versorgungssicherheit