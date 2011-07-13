Energiewende: "Sparen ist besser als das Streben nach Autarkie"

Wien. Mindestens 800 Millionen Euro wird Österreich die Verfehlung des Kyoto-Ziels kosten, denn die CO 2 -Emissionen stiegen nach einer deutlichen Reduktion im Krisenjahr 2009 mit rund 87 Millionen Tonnen zuletzt wieder deutlich über den Wert von 2008 an. Und das, obwohl Österreich einer gestern in Wien präsentierten Studie der Beraterfirma A.T. Kearney zufolge bei der CO 2 -Effizienz gut abschneidet: Bei den Treibhausgasemissionen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegen nur Schweden und Frankreich - die beide von einem hohen Nuklear- und Wasserkraftanteil profitieren - vor Österreich.

Schlüsselrolle für Strom