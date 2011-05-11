Englands Rache

Nun droht, wenn auch verklausuliert, der britische Sportminister mit einem Rückzug wie anno 1928, sollte die Fifa die Korruption im eigenen Haus nicht in den Griff bekommen. Bisher kamen die Vorwürfe stets aus England, das bei der WM-Vergabe von der Fifa blamiert worden war. Es war klar, dass sich England das nicht gefallen lassen würde. Sepp Blatter könnten die Skandale die Wiederwahl kosten. Aber der Fifa-Chef wollte ja unbedingt Russland für die WM 2018. Dass England aus der Fifa austritt, ist aber undenkbar, es könnte nur noch gegen sich selbst spielen. So wäre aber England immerhin, wie es sich selbst sieht: unbezwingbar.