Englisch für Juristen

Gute englische Sprachkenntnisse sind auch für jene Juristen von Vorteil, die keine Interviews bei Sensationsprozessen geben. Zur Fortbildung müssen sie in Hinkunft nicht mehr ins Ausland reisen. Drei namhafte Unternehmen haben sich zusammengetan und bieten weltweit Online-Kurse an.
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Cambridge University Press, die Juristische Fakultät der Universität Boston und das schwedische Unternehmen TransLegal haben ein Fremdsprachentraining für Juristen gestartet, das via Internet absolviert werden kann.
Im Angebot ist der PLEAD-Kurs enthalten, mit dem man sich auf die weltweit einzige international anerkannte Prüfung für Juristenenglisch, vorbereiten kann: auf das Cambridge International Legal English Certificate (ILEC).
LinkPLEAD