Englisch für Juristen

Cambridge University Press, die Juristische Fakultät der Universität Boston und das schwedische Unternehmen TransLegal haben ein Fremdsprachentraining für Juristen gestartet, das via Internet absolviert werden kann.



Im Angebot ist der PLEAD-Kurs enthalten, mit dem man sich auf die weltweit einzige international anerkannte Prüfung für Juristenenglisch, vorbereiten kann: auf das Cambridge International Legal English Certificate (ILEC).



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