Im vorliegenden Band hat es der Fledermausheld mit Bösewichtern wie Ra's al Ghul, dem Joker, dem Riddler und dem Pinguin zu tun, der es geschafft hat, Bürgermeister von Gotham City zu werden. Dazwischen treibt Catwoman ihr seltsames Spiel, und in einer Geschichte erfahren wir, weshalb Batman zum Kämpfer gegen das Verbrechen wurde.



Um den Lesefluss nicht zu hemmen, sind ungewöhnliche Wörter und Redewendungen blau gedruckt und auf Ausklappseiten übersetzt. Zusätzlich stehen am Buchende Zusammenfassungen der Stories.



Wer mag kann das neu erworbene Wissen schließlich mit ein paar Rätseln testen.



In der gleichen Reihe ist auch der Band "Superman - Up and away" erschienen.



Englisch lernen mit Batman - Bad Guys Gallery, Taschenbuch, 128 Seiten, Berlitz, München 2007