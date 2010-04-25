English light: "Long time no see"

Grundidee ist: Gibt es keine Regeln, kann man auch nichts falsch machen. Dieser Gedankengang ist bestechend einfach und könnte auch auf andere Felder umgelegt werden: Man würde sich doch alle Strafmandate sparen, wenn einfach nur die Verkehrsregeln abgeschafft würden.



Doch jenseits aller Polemik kann man feststellen, dass es wohl besser ist, jemand beherrscht rudimentäres Englisch (und nichts anderes ist Globish), als er hat gar keine Verständigungsmöglichkeit.



Der Vorteil von Globish ist zudem, dass es automatisch entsteht, wenn jemand nur rudimentäres Englisch spricht, was der Sprache zu einer gewissen "natürlichen" Verbreitung verhilft. Für sich hat sich eine Kunstsprache nämlich noch nie durchgesetzt.