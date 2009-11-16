Enormes Potenzial

Österreichs U17-Team hat im Vorjahr jenes Team geschlagen, das nun Weltmeister geworden ist. Österreich war dagegen in der (sehr kurzen) Qualifikation an Italien gescheitert. Trotz Überlegenheit, trotz vieler Chancen, mit sehr viel Pech. Hätte man damals, man würde vielleicht, und wäre eventuell .. . derartige Spielereien kennt man ja hierzulande. Vermutlich stimmt es sogar, wenn Willi Ruttensteiner meint, dass die heimischen Altersgenossen nicht weit von den Weltmeistern entfernt sind. Philipp Prosenik spielt bei Chelsea, David Alaba bereits im A-Nationalteam. Abgerechnet wird ohnehin erst in ein paar Jahren, wenn die jetzt 17-Jährigen 23 sind und im Profi-Fußball Fuß gefasst haben sollten. In der Zwischenzeit sollte sich der ÖFB aber überlegen, wie man die Migranten aus den fußballverrückten Ländern (vor allem Türkei, Ex-Jugoslawien) besser integrieren kann. Frankreich, Holland und die Schweiz haben dieses Potenzial längst erkannt.