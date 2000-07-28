Entfernung des Dollfuß-Bildes im VP-Klub gefordert

Das Bild des "Diktators und Austrofaschisten" Engelbert Dollfuß, das im ÖVP-Klub im Hohen Haus hängt, solle endlich entfernt werden. Das forderte gestern vehement SP-Justizsprecher Hannes Jarolim. Das Bild sei des österreichischen Parlaments nicht würdig. VP-Klubchef Andreas Khol habe im Verfassungsausschuss Dollfuß hingegen als "ersten Märtyrer Österreichs" bezeichnet, empört sich Jarolim. Und fordert eine Stellungnahme von Bundeskanzler, ÖVP-Obmann Wolfgang Schüssel. Es würde niemanden gefährden, das Bild abzuhängen. Ansonsten sollte man "vielleicht einen violetten Fetzen drüberhängen", meint Jarolim.