Entlassungen bei Chanel

Nach Angaben der Gewerkschaft CGT liege die Wachstumsrate des Unternehmens in diesem Jahr bei null. Betroffen vom Arbeitsplatzabbau sind Mitarbeiter mit befristeten Verträgen sowie Zeitarbeiter.



Das vor mehr als 90 Jahren von Coco Chanel gegründete Modehaus produziert heute neben Designerkleidung auch Parfüm, Kosmetik, Schmuck und Uhren. Unternehmenssitz ist der noble Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine.