"Entlastende Unterlagen verloren"

Insgesamt waren die Ausführungen Kepperts wenig spektakulär. Ganz im Gegensatz zu dem, was Ex-Bawag-Boss Helmut Elsner kurz vor der Mittagspause behauptete. Dieser hegt nämlich den Verdacht, dass unter Ewald Nowotny (2006/2007 Bawag-P.S.K.-Chef) für die Angeklagten entlastende Unterlagen "in Anführungszeichen verloren" gingen. Elsner glaubt also, dass man die Unterlagen hat verschwinden lassen. Um welche Art Unterlagen es sich handelte, ließ er freilich offen.



Dabei hätte sich, so Elsner, Nowotny noch im Frühjahr 2006 gewünscht, dass alle Beschuldigten (die heutigen Angeklagten) aus der Sache herauskommen. Damals habe ihn sogar Wolfgang Brandstätter, der heute die Bawag als Privatbeteiligte am Bawag-Prozess vertritt, beraten.



Doch Nowotny "hat sich vom einen auf den anderen Tag gedreht", sagte Elsner. Schließlich sei das Hauptinteresse der Bank gewesen, "dass (SPÖ-Chef Alfred, Anm.) Gusenbauer die Wahl gewinnt". "Es ist eben eine politische Geschichte", sagte Elsner und fühlt sich von der und für die SPÖ geopfert.