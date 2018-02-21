Wien. Auf einer international besetzten Konferenz in Wien ist derzeit der Ausbau der russischen Breitspurbahn nach Westen ein Thema (siehe den Artikel oben). Auf der Konferenz war unter anderem auch Giovanni Rocca anwesend. Die "Wiener Zeitung" sprach mit ihm über den Hafen von Triest und mögliche Auswirkungen der Breitspurbahn.

"Wiener Zeitung": Herr Rocca, welche Rolle soll der Hafen von Triest in Zukunft spielen?

Giovanni Rocca: Wir wollen den Hafen wieder zu einem bedeutenden Verkehrsknotenpunkt in Europa machen. Über den geplanten baltisch-adriatischen Korridor wird auch wieder die Bahnverbindung nach Wien belebt werden.

China will den griechischen Hafen von Piräus zum größten Hafen des Mittelmeers ausbauen. Die staatliche Reederei Cosco erwarb zuletzt die Mehrheit der Anteile. Welche Chancen hat Triest im Angesicht eines solchen Konkurrenten?

Auch mit der Verlängerung der Breitspurbahn nach Mitteleuropa werden wir nicht alle Güter per Bahn transportieren können. Die Schifffahrt wird auch weiterhin ein Teil des Handelswegs zwischen Europa und Asien sein. Dafür wird es mehr Häfen brauchen.

Welchen Vorteil bietet Triest gegenüber Piräus?

Neben dem Nord-Süd-Korridor werden wir auch an den West-Ost-Korridor von Spanien in die Ukraine angebunden sein. Der Kunde wird entscheiden, wo seine Fracht hingebracht werden soll. Entscheidend ist die Zeitfrage. Die Unternehmen werden jene Häfen ansteuern wollen, bei denen sie weniger Zeit verlieren und damit mehr Geld sparen. Für Österreich und Italien wird der Hafen in Triest an Bedeutung gewinnen.

Was erwarten Sie sich von einer möglichen Wiener Anbindung an die russische Breitspurbahn?

Das ist ein großes Projekt. Sollte der Terminal zwischen Wien und Bratislava tatsächlich Realität werden, wäre das eine große Chance für beide Länder, aber auch für Italien.

Giovanni Rocca ist Vizepräsident der italienischen Eisenbahnen und zuständig für die Entwicklung internationaler Märkte.