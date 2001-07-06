Entscheidung bis Oktober

Egal ob sich die EnergieAllianz (der Verbund aus Wiener Stadtwerke, EVN, Linz AG, Bewag und Begas) die Anteile an der oberösterreichischen Energie AG sichern kann, seit Anfang Juli ist sie zumindest kein PR-Konstrukt mehr, sondern existiert als Rechtspersönlichkeit. Und diese sucht seit dem Wochenende nach der passenden Geschäftsführung.



Interessenten aus der Energiebranche müssen ihre Bewerbung bis Mitte August der Wiener Stadtwerke Holding vorlegen. Denn der 40-Prozent-Eigentümer hat bei der Auswahl ein gewichtiges Wort. Die EVN hat mit gleich hoher Beteiligung ebensoviel mitzureden. Über mögliche Kandidaten halten sich die Stadtwerke bedeckt. Die Entscheidung soll im September, spätestens aber im Oktober fallen. Auf alle Fälle werde am 11. Juli über den Kauf der Energie AG weiterverhandelt. Sollte der Deal gelingen, was in der Branche als wahrscheinlich gilt, wären die Mehrheitsverhältnisse wieder neu zu verteilen.